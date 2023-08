Ławrow grozi Zachodowi. Jasny komunikat

Przekonywał, że to "ambicje Zachodu, by strategicznie pokonać Moskwę, zmusiły Rosję do prowadzenia działań na polu bitwy, a nie kanałami dyplomatycznymi". - Oni (Zachód - przyp. red.) mówią: "Musimy pokonać Rosję na polu bitwy, zadać jej strategiczną porażkę na polu bitwy". Cóż, wtedy będziemy działać na polu bitwy, a nie dyplomatycznie - powiedział Ławrow.