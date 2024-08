Łatwiej o aborcję. Rośnie liczba zabiegów

Choć żadne przepisy dotyczące liberalizacji prawa aborcyjnego nie zostały uchwalone, to władza próbuje innymi ścieżkami ułatwić przerywanie ciąży. Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar w kwietniu powołał zespół prokuratorów, który miał opracować wskazówki do prowadzenia spraw dotyczących odmowy dokonania aborcji. W lipcu przekazał projekt wytycznych do zaopiniowania.