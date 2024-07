Dojdzie do rozpadu koalicji? Największy test dla rządu Tuska

To już drugie podeście do wprowadzenia ustawy. Poprzedni projekt nowelizacji Kodeksu karnego, który zakładał dekryminalizację pomocy w aborcji oraz w przerywaniu ciąży za zgodą ciężarnej do 12. tygodnia trwania ciąży, Sejm odrzucił. Podczas głosowania zabrakło jedności w koalicji 15 października - przeciwko ustawie zagłosowało m.in. część posłów PSL. W głosowaniu nie wzięło udziału 3 posłów KO.