Aborcja a wybory prezydenckie. Mamy kulisy z koalicji

Szkopuł w tym, że w sprawie liberalizacji prawa do aborcji (a nawet depenalizacji w pomocy przy terminacji) to nie prezydent Duda jest "problemem". To bowiem w Sejmie nie ma większości dla projektów liberalizujących prawo do aborcji. Dlatego żadna ustawa w tej sprawie nie jest w stanie nawet trafić na biurko głowy państwa.