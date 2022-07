"Latający czołg" w akcji. Nagranie ze wschodniej Ukrainy

Śmigłowiec szturmowy Mi-24V został podarowany Ukrainie przez Czechy. Jak widać na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych, jest już wykorzystywany w walce na Wschodzie. Mi-24 (w oznaczeniu NATO Hind) to ciężki śmigłowiec bojowy stworzony przez biuro konstrukcyjne Michaiła Mila. Prace nad nim ruszyły w latach 60. XX wieku. ZSRR zlecił stworzenie maszyny, która będzie posiadała określone cechy i sprawdzi się podczas eskorty maszyn transportowych, transportu personelu i podczas wspierania natarcia piechoty. Chodziło przede wszystkim o dużą manewrowość, dużą prędkość czy dużą efektywność podczas starć z czołgami. Na pokładzie Mi-24 zmieści się trzyosobowa załoga oraz do ośmiu żołnierzy, którzy mogą prowadzić ostrzał z broni strzeleckiej przez otwory znajdujące się w bocznych oknach śmigłowca. Podstawowym uzbrojeniem maszyny jest czterolufowy, obrotowy karabin maszynowy 9A624 kalibru 12,7 mm z zapasem 1470 naboi. Mi-24 może być też uzbrojony w cztery bomby lotnicze o masie 100 lub 250 kg, lub dwie bomby o masie 500 kg. Możliwe jest również użycie poczwórnych wyrzutni do rakiet powietrze-ziemia 122 mm.

