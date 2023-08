Laptopy dla uczniów. Ministerstwo podaje kolejne szczegóły

Jak na początku 2023 roku zadeklarował polski rząd, do uczniów, którzy we wrześniu rozpoczną naukę w klasach czwartych szkół podstawowych, trafią nieodpłatne laptopy. W kolejnych miesiącach przedstawiano coraz więcej szczegółów - w tym modele komputerów oraz zasady ich przekazywania. Z szacunków resortu cyfryzacji wynika, że do młodzieży trafi łącznie blisko 400 tys. laptopów.