Łabunie. Dzieci jak więźniowie Auschwitz. Poseł PiS "nie widzi żadnych kontrowersji" w przedstawieniu

Łabunie. To tam uczniowie szkoły podstawowej wystawili głośną już sztukę, gdzie młodzi aktorzy udawali więźniów Auschwitz. Wśród widzów był Tomasz Zieliński z PiS. - Pokazano, że dzieci również były w obozach koncentracyjnych i tam ginęły. Nie widzę w tym żadnych kontrowersji - stwierdził polityk.

Wszystko zaczęło się od tego, że 10 grudnia podczas szkolnej uroczystości w miejscowości Łabunie uczniowie wystawili spektakl "Nie mogę cię zapomnieć...". W przedstawieniu brały udział dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Część z nich przebrano za więźniów Auschwitz, a niektórych za gestapowców. Ci drudzy uruchomili szkolną maszynę do dymu i "zagazowali więźniów", którzy udawali, że nie żyją.

Ten ostatni w rozmowie z portalem Onet.pl powiedział, że nie dostrzega w spektaklu nic nagannego. - To była bardzo wzruszająca i przemyślana inscenizacja. Trzeba ją tylko obejrzeć w całości, by to dostrzec. Był to poziom niemal przedstawienia teatralnego, które ukazywało Dzieci Zamojszczyzny. Pokazano, że dzieci również były w obozach koncentracyjnych i tam ginęły. Nie widzę w tym żadnych kontrowersji - tłumaczy Zieliński. - Mieli ubrać dzieci w kostiumy kąpielowe? - dodał.