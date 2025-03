Kwiatkowski wymownie o Mateckim. "Wyjątkowo odrażająca postać"

- Poseł Matecki to wyjątkowo odrażająca postać. Jak twierdziła przecież Prokuratura, to jest osoba, która nie tylko załatwiła kilkanaście milionów złotych do stowarzyszeń z nim powiązanych, ale też później pracownicy tych podmiotów odprowadzali tzw. podatek darkowy. To pół miliona w formie łapówek. Tego jeszcze nigdy w polskiej polityce nie było - zapewnił senator KO Krzysztof Kwiatkowski. Wypowiedź senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego odnosi się do zarzutów wobec posła PiS Dariusza Mateckiego, które dotyczą nielegalnych działań, takich jak załatwienie milionowych dotacji dla powiązanych z nim stowarzyszeń oraz korupcyjnych praktyk, jak tzw. "podatek darkowy". Senator wyznał reporterowi WP Jakubowi Bujnikowi, że takiego procederu w polskiej polityce "jeszcze nie było". To poważne stwierdzenie, które może budzić kontrowersje w debacie publicznej, zwłaszcza w kontekście etyki politycznej i walki z korupcją.