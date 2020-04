Kwestia aborcji znów w Sejmie. Kaja Godek o prezes TK Julii Przyłębskiej: "marionetka".

I dodała, że jest to "meritum" sprawy, o którą walczy. - Dzisiaj jest prosty wybór: jesteś za zabijaniem, czy jesteś przeciwko zabijaniu - zaznaczyła. I stwierdziła, że "feministki kłamią" w kwestii poparcia dla ich postulatów. - Po ostatniej kadencji Sejmu wiemy już z całą pewnością, że droga do ochrony życia nie prowadzi przez Trybunał Konstytucyjny zarządzany przez marionetkową prezes Julię Przyłębską - zaznaczyła.

Sejm. Kwestia aborcji. "Czy wy macie nas za idiotów?"

Po wystąpieniach posłanek opozycji Braun przypomniał, że nienarodzony człowiek ma prawo do dziedziczenia, ale "nie ma prawa do życia". - Szanowne panie, jak tak was słucham, to nachodzi mnie ochota, żeby jakoś tak zrobić, żebyście zniknęły. Ale nigdy w życiu nie głosowałbym za tym, żeby można was było odessać jakimś dużym odkurzaczem, albo żywcem poćwiartować…