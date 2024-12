Kwaśniewski wspomina spotkanie z Asadem. "Zdziwiłem się"

- Robił wrażenie introwertycznego, młodego człowieka. To nie było oszałamiające wrażenie - powiedział w poniedziałek Aleksander Kwaśniewski, wspominając swoje spotkanie z syryjskim dyktatorem Baszarem al-Asadem, który został obalony w niedzielę. Były zdradził, co najbardziej zdziwiło go w polityce Asada.