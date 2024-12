Kto teraz będzie rządził Syrią? "Mam bardzo dużo obaw, to niebezpieczne"

I jak przypomina, al-Dżaulani założył syryjską odnogę Al-Kaidy, odpowiedzialną za wiele zbrodni na terenie Syrii czy okupację Maalouly, chrześcijańskiego miasta pod Damaszkiem. - Jego kariera była związana z państwem islamskim. Wskutek konfliktów Al- Dżaulani wystąpił z ISIS. Część jego towarzyszy została przez niego i jego frakcję zlikwidowana. Od ok. 2017 r. znajdował się on w orbicie północnosyryjskiej. A jak wiadomo, północna Syria była w dużej mierze "spenetrowana" przez tureckie służby - komentuje rozmówca WP.

- Już jego "żołnierze" organizacji zaczęli wygrażać Izraelowi i Arabii Saudyjskiej. To niebezpieczne. Jeśli al-Dżaulani chciałby wprowadzić jakąś formę rządów, to nastroje wśród jego wojowników są takie, by nie skupiać się na kierowaniu państwem, a na kontynuacji dżihadu czyli świętej wojny. To wielki problem dla regionu. Reakcje świata już są takie, że wielkiego zaufania dla rebeliantów nie ma. HTS zamiast być konstruktywną partią islamską, tak jak Hezbollah, może jej grozić widmo anarchii. W efekcie Syria może zamienić się w drugą Somalię, gdzie trwa niekończąca się wojna domowa - podsumowuje ekspert ds. Bliskiego Wschodu.