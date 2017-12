Kwaśniewski: W sylwestra najlepiej jest zrezygnować z mocnych alkoholi

Były prezydent Aleksander Kwaśniewski udzielił w 2001 roku "Gazecie Telewizyjnej" wywiadu, w którym zdradzał przepisy na udaną noc sylwestrową. - Przede wszystkim szampan, jako trunek rytualny, musi być. Może go być niewiele, ale musi być dobrej jakości. Przestrzegam przed tanimi podróbkami, bo to może być zbrodnia na własnym organizmie - mówił.

31 grudnia to dzień, w którym większość z nas przygotowuje się, aby hucznie powitać Nowy Rok. Podczas rozmowy z dziennikarzem Aleksander Kwaśniewski przestrzegał - szczególnie mężczyzn - przed nadużywaniem tego dnia mocnych alkoholi. - Panowie miewają, niestety, taką tendencję, że najpierw przyspieszają tempo, bo kończy się stary rok, potem przyspieszają, bo zaczyna się nowy rok, a kończy się to zawsze fatalnie. Uważam, że w sylwestra najlepiej jest zrezygnować z mocnych alkoholi i raczej sączyć tak zwane long drinki, bo z nimi łatwiej się kontrolować. Najgorzej, gdy człowiek się budzi pierwszego stycznia i nawet nie wie, że to już Nowy Rok - podkreślał.

"Tej nocy trzeba tańczyć, bawić się z przyjaciółmi"

Były prezydent polecał również, by na imprezę nie wychodzić głodnym, a przed wyjściem zjeść "pożywny obiad". - Może się okazać, że w atmosferze sylwestrowej nie będzie czasu na jedzenie. Wiem, że panie niechętnie to robią, bo kreacje sylwestrowe..., ale z doświadczenia wiem, że warto. Nie pamiętam, żeby kiedykolwiek ktoś mi powiedział, że z sylwestrowej imprezy zapamiętał jakieś świetne danie. W poszukiwaniu wrażeń kulinarnych można sobie pójść do dobrej restauracji w dowolny dzień roku. A tej nocy trzeba tańczyć, bawić się z przyjaciółmi - zaznaczył w rozmowie z Gazetą Telewizyjną.

Na zabawach u państwa Kwaśniewskich obowiązywało kilka zasad. Oto one:

Kwaśniewski, który pełnił funkcję głowy państwa w latach 1995-2005, został też zapytany, jak sylwestra spędza się w roli prezydenta. - To też jest tradycja. Ponieważ wygłaszam orędzie w sylwestra, muszę być tego dnia w Warszawie, w Pałacu Prezydenckim. Od początku uznaliśmy z żoną, że najprzyjemniej będzie, jeśli zaprosimy przyjaciół do siebie. Pierwsze przyjęcia organizowaliśmy w naszych prywatnych apartamentach, ale co roku gości przybywało i teraz nasza prywatka odbywa się piętro niżej - zdradził.

Przyznał, że każdej z takich imprez towarzyszyło kilka zasad. Pierwszą z nich było to, że każdy musiał przynieść ze sobą coś do jedzenia. Po drugie nie zapraszano zespołów ani orkiestr, a muzykę puszczał zaprzyjaźniony DJ, Marek Sierocki. - Trzecią zasadą jest ta, że każdego roku musi być jakaś dodatkowa atrakcja. W zeszłym roku były fajerwerki, ale na nasze nieszczęście chmury były wyjątkowo niskio i niewiele było widać - mówił Kwaśniewski. Cały wywiad można przeczytać TUTAJ.