Kwaśniewski ocenił Dudę. "To niezwykle niebezpieczne"

- Żałuję że w okresie koabitacji prezydent Duda wybrał chęć walki o polityczne przywództwo w jednym z obozów politycznych. To z punktu widzenia urzędu prezydenckiego jest niezwykle niebezpieczne i to będzie osłabiało autorytet prezydentów, także kolejnych. To będzie podważało zaufanie do tej instytucji. Koszty zaangażowania partyjnego prezydenta są bardzo wysokie - przestrzegł.