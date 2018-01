Kwaśniewski o nowelizacji ustawy o IPN: opanujmy się!

Były prezydent stwierdził, że przegłosowane przez PiS zmiany w ustawie o IPN są szkodliwe i ma nadzieję, że nie zostaną wprowadzone. Kwaśniewski skomentował również kwestię polskiego nacjonalizmu, który, jego zdaniem, jest coraz silniejszy.

- To zła ustawa – zbyt szeroko określająca zakres penalizacji. Moim zdaniem, gdyby miała służyć walce jedynie z określeniem „polskie obozy zagłady”, wtedy byłaby zasadna. Obawiam się, że istniejący zapis jest za mało precyzyjny. Niepokoi mnie retoryka, która mówi, że „żydzi nie będą pisać nam ustawy” - powiedział w "Kropce nad i".

Dawny lider SLD twierdzi, że projekt należy oddać w ręce ekspertów, nawet gdyby miało to oznaczać, że prace przeciągną się o kilka miesięcy lub lat. - To nie jest ustawa pierwszej pilności, ten temat pojawiał się już w przeszłości - argumentował.

- Po pierwsze – utrwalamy stereotyp Polaków, którzy są antysemitami i mają swoje za paznokciami. Po drugie – niepotrzebnie narażamy stosunki polski i Izraela, co jest niepokojące, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że mamy tak niewielu sojuszników. Po trzecie – ustawiamy się w kontrze do wpływowych środowisk Żydów w USA czy Kandadzie - wyliczał na antenie TVN24. Były prezydent dodał, że "gdyby sprawa dotyczyła mało ważnego kraju w świecie, to może machnąłby ręką", ale relacje z Izraelem są zbyt istotne.