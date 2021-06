Kwaśniewska niespodziewanie wpadła na ślub. Są zdjęcia z 2003 roku

Posłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus opowiedziała w programie WP "Tłit" o niezwykłym spotkaniu, do jakiego doszło w 2003 roku tuż po jej ślubie. Niespodziewanie podczas obiadu z rodziną odwiedziła ją ówczesna pierwsza dama Jolanta Kwaśniewska. - My mieliśmy obiad po naszym ślubie z rodziną w jednym z hoteli w Toruniu, w którym nocowała pani prezydentowa i nie pamiętam już teraz, czy podszedł do nas kelner czy kierownik i zapytał, czy mielibyśmy coś przeciwko, by podeszła do nas pani prezydentowa i złożyła nam życzenia - relacjonowała posłanka. Scheuring-Wielgus mówiła również, że zgadza się z opinią, że Kwaśniewska jest najlepszą pierwszą damą w historii III RP. - Tak, ja się pod tym podpisuję, bo naprawdę Jolanta Kwaśniewska wzorowo wypełniała swoją rolę jako prezydentowa - powiedziała.