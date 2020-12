Kwarantanna narodowa. Niedzielski: może dojść do 40 tys. zakażeń dziennie

Adam Niedzielski przekazał, że jeśli trzecia fala koronawirusa charakteryzowałaby się taką samą dynamiką, jak poprzednia, to rekord zakażeń zostałby pobity. - Może to nas zaprowadzić nawet do 40 tys. wykrytych przypadków dziennie - przekazał w programie "Money. To się liczy" szef resortu zdrowia.