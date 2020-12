Koronawirus. Ilu Polaków zachoruje w 2021 roku? Tak ma wyglądać trzecia fala

Rok 2021 rozpocznie się od dramatycznego wyścigu. Czy uda się zatwierdzić szczepionki i przeprowadzić szczepienia, zanim Polaków ogarnie trzecia fala epidemii ? Naukowcy MIMUW opublikowali właśnie nową prognozę odnoszącą się do liczby zakażeń na początku 2021 roku.

Od stycznia do początku kwietnia najprawdopodobniej przybędzie 560 tys. osób zakażonych koronawirusem. Około 8 kwietnia łączna liczba potwierdzonych zakażeń przekroczy 2 mln (Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 1,1 mln zakażeń od początku epidemii).

W prognozie pojawia się tragiczny bilans epidemii. Liczba ofiar może dojść do 45,8 tys. Dodajmy, że w sprawie liczby zgonów podobne szacunki dla Polski przedstawia instytut IHME z Waszyngtonu . Według amerykańskich ekspertów nawet szybkie wdrożenie programu szczepień nie uchroni części pacjentów. Do kwietnia może umrzeć kolejne 22-25 tys. Polaków.

Autorami prognozy są matematycy z Uniwersytetu Warszawskiego oraz eksperci Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH. Nie uzyskaliśmy ich komentarza do prognozy.

Koronawirus. Miliony przechorują bezobjawowo

Naukowcy oszacowali także liczbę Polaków, które przejdą infekcję SARS-CoV-2 w sposób łagodny. Chodzi o osoby, które w ogóle nie zgłaszają się do testów, bo nie mają objawów , a tym samym wymykają się oficjalnym statystykom Ministerstwa Zdrowia.

Według prognozy do początku kwietnia miałoby ich być od 9 do nawet 21 milionów. Oznaczałoby to, że zanim narodowy program szczepień rozkręci się na dobre, miliony Polaków przejdą zakażenie, zyskując odporność.