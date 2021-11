Kuźnica. Szturm na granicę. Rodzice w pośpiechu zabierają dzieci ze szkoły

- Dla nas to jest szok, co się tutaj dzieje. Śmigłowce latają nad naszymi głowami, oglądam nagrania z granicy w telewizji. Cała Polska powinna się o nas martwić. Boimy się, co będzie dalej - relacjonuje w rozmowie z WP Bogusława Januszkiewicz, dyrektorka Szkoły Podstawowej w Kuźnicy.