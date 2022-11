Kurski u prezesa PiS. Padły obietnice

Kurski już chce wrócić

Już we wrześniu szeroko opisywaliśmy w Wirtualnej Polsce, w jaki sposób i dlaczego Kurski stracił to prestiżowe stanowisko. Jak wskazywali wówczas informatorzy WP, prezes TVP miał czuć się zbyt silny w obozie władzy, co nie podobało się prezesowi PiS. To Kaczyński miał osobiście zdecydować o końcu Kurskiego na Woronicza.