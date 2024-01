Kurs euro poszybował powyżej 5 zł? Minister finansów dementuje

W poniedziałek kurs euro w stosunku do złotego w serwisie Google Finanse wynosił około 4,35 zł. Tak było do godziny 17 - wtedy zaczął drastycznie rosnąć, do niespotykanych poziomów. Wieczorem wynosił już ponad 5 złotych i wzrósł przez kilka godzin w sumie o złotówkę. Teoretycznie. Podobnie sytuacja miała wyglądać z kursem franka szwajcarskiego, dolara oraz funta szterlinga (co ciekawe, w przypadku brytyjskiej waluty sytuacja wróciła do normy na wykresach).