Kuriozalny pomysł Putina. Właśnie wydał rozkaz

Gen. Skrzypczak dodaje, że Ukraińcy wciąż nie są gotowi do rozpoczęcia kontrofensywy, która pozwoliłaby im wyzwolić okupowane przez Rosjan tereny. - Sprzęt potrzebny do ofensywy dopiero do nich dociera. Proces przygotowania formacji bojowych zajmuje więcej niż dwa-trzy tygodnie - tłumaczy.