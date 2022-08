Kuriozalny komunikat Kaczyńskiego. "Pocałunek śmierci"

Jarosław Kaczyński podczas krótkiego wystąpienia w środę poparł posła PiS kandydującego na prezydenta Rudy Śląskiej, a nie odniósł się do innych spraw, które bulwersują Polaków. - Tego się spodziewałem, bo jak jest problem, to ucieka - powiedział w programie "Newsroom WP" Marek Sawicki, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zdaniem Sawickiego poparcie Kaczyńskiego to "pocałunek śmierci" dla kandydata PiS w wyborach samorządowych, a samo oświadczenia wskazuje na całkowite oderwanie od realiów, w których przedsiębiorcy znad Odry tracą firmy. - Nadpremier wychodzi, udziela poparcia i ucieka - drwił polityk PSL. Pytany o ustalenia reportera WP Michała Wróblewskiego ws. tarć i wzajemnych oskarżeń w obozie Zjednoczonej Prawicy, Sawicki zauważył, że choć "Zbigniew Ziobro jest największym szkodnikiem poza premierem Mateuszem Morawieckim", to w przypadku odwołania szefa GIOŚ ma rację. - To ten pan wysłał zawiadomienia do trzech wojewodów i za to został zdymisjonowany - mówił Marek Sawicki. Więcej w materiale wideo.