Tak Suski jeszcze nie mówił. "Wynajęto drabów uzbrojonych po zęby"

"Rzeczpospolita" twierdzi, że PiS przygotowuje wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o delegalizację partii uczestniczących w "zamachu stanu". - Nie słyszałem o takich pomysłach (...). Mamy sytuację, w której się wynajmuje firmy ochroniarskie do napadania na media publiczne. (...) Zamiast podjąć stosowne kroki prawne, wynajęto drabów, uzbrojonych po zęby, którzy napadli na telewizję i poturbowali naszą koleżankę - mówił polityk opozycji, wyliczając kolejno "bezprawne działania", których według PiS dopuściła nowa koalicja. - Całkowity rozpad państwa nam grozi. To zasługa tej koalicji - dodał, strasząc pogłębieniem się chaosu prawnego. Stwierdził, że koalicja rządowa jest tak "agresywna", ponieważ "brała na listy" działaczy Komitetu Obrony Demokracji. - Nawet zabójca księdza Popiełuszki brał udział w ich spędach - zaznaczył, powtarzając po raz kolejny fałszywą informację, która krąży w polskiej sieci od 2017 r. i była już wielokrotnie prostowana.