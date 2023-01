Gundarow przypomniał wypowiedź naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy generała Wałerija Załużnego. Stwierdził on, że Ukraina potrzebuje co najmniej 300 czołgów do przeprowadzenia ofensywy. Zdaniem rosyjskiego oficera, Ukraińcy za ich pomocą "zamierzają atakować niemal aż do Krasnodaru", czyli prawie 500 km od najbliższego terytorium kontrolowanego przez Ukrainę.