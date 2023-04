Zamieściła "apel" w sieci. "Ratuj Polskę przed kłamstwem"

Nowak i apel do szkół. Czarnek się odciął

Barbara Nowak nawiązała w ten sposób do swojego pomysłu z połowy marca. Zaapelowała wówczas do dyrektorów małopolskich szkół o umieszczenie portretów Jana Pawła II "we wszystkich przedszkolach, szkołach, placówkach na widocznych miejscach". - To jest absolutnie prywatne stanowisko - komentował Przemysław Czarnek, szef Ministerstwa Edukacji i Nauki.