Kultowy program powróci? Chciałby tego Donald Tusk

- To nie jest podlizywanie się, jestem ogromnie szczęśliwy, że na czele Polski stoi Donald Tusk, bo to jest pierwszy w naszej historii polityk pełną gębą. Patrzyłem na niego z podziwem, ten człowiek ma po prostu żelazną kondycję. W czasie kampanii wyborczej codziennie był w innym mieście, gdzie spotykał się z tłumem ludzi, nie tylko zwolennikami. To jest ogromna odporność, którą polityk musi mieć - przekonuje Wołoszański.