Kulisy wyboru Karola Nawrockiego. Kandydata PiS z nieoczekiwanym wsparciem

Z nieoficjalnych informacji wynika, że wielu polityków PiS, w tym Mariusz Błaszczak, opowiadało się za innym kandydatem, Przemysławem Czarnkiem. Jednak ostatecznie zdecydowano się na Nawrockiego, którego atutem jest "bezpartyjność" oraz poparcie, jakie uzyskał w 2021 r. od posłów Konfederacji i PSL. Wybór ten ma mobilizować struktury partii do intensywnej pracy nad zwiększeniem jego rozpoznawalności.

Decyzja o wyborze Nawrockiego zapadła w ostatniej chwili, co miało związek z rosnącą presją ze strony prawyborów w Platformie Obywatelskiej. Co ciekawe, politycy PiS nie wykluczają jednak zmiany kandydata, jeśli sondaże będą niekorzystne. Tymczasem Karol Nawrocki już wkrótce rozpocznie spotkania z wyborcami, by zwiększyć swoją rozpoznawalność.