Tomasz Grodzki rzuca oskarżeniami. Marszałek uderza w MON

Marszałek Senatu mówił we wtorek dziennikarzom o sporych kłopotach z zapasowym samolotem, który miał odebrać polską delegację z Zurychu, po awaryjnym lądowaniu w stolicy Szwajcarii. "To pana podwładny zrezygnował z samolotu, który był do dyspozycji tego samego dnia" - odpowiada MON.