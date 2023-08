Kukiz po stronie "jedynki" Tuska. "Będę go trochę usprawiedliwiał"

Kukiz "trochę usprawiedliwia" Kołodziejczaka

- Jeśli ma czyste intencje i chce coś zrobić, to, żeby się dostać do Sejmu, musi do kogoś dołączyć. Nie ma w Polsce możliwości indywidualnego startu do Sejmu – tłumaczył w rozmowie z "Super Expressem" Kukiz. - Będę go trochę usprawiedliwiał - dodawał.