Kukiz: jak PiS mnie oszuka, to wywinę im taki numer

– To nie jest zerwana współpraca, (...) ale ze względu na niezrozumiałe opory Ministerstwa Sprawiedliwości zacząłem się martwić o to, że odwlekanie procedowania ustawy o sędziach pokoju może doprowadzić do tego, że ta ustawa nie zostanie uchwalona. Jest to kluczowa ustawa w kontekście prawdziwej reformy sądownictwa – mówił w poniedziałek Kukiz.