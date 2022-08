Rzecznik PiS: Kukiz otrzymał propozycję startu z naszych list

W rozmowie z PAP Paweł Kukiz odniósł się do propozycji PiS. - Nie będę rozmawiał o wspólnym starcie do momentu, kiedy nie zostanie uchwalona ustawa o sędziach pokoju i zmiana ustawy o referendach lokalnych, która obniża próg frekwencyjny przy odwołaniu burmistrza, wójta, prezydenta miasta - powiedział. - Gdyby to zostało spełnione i gdyby była zapowiedź zmiany ordynacji wyborczej w kadencji 2023-2027 na model mieszany z uwzględnieniem jednomandatowych okręgów wyborczych - to jak najbardziej - dodał.