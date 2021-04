Kukiz dogadał się z Kaczyńskim? Zagadkowa wypowiedź polityka PiS

No właśnie może będzie ich jeszcze więcej prawda aby bo jak Jarosław Kaczyński powiedział Nie ukrywam wiem o tym że w pewnym sensie bycie koalicję rządzącą przyciąga że przyciągnąć na głosy na przykład Kukiza rozumiem pan poseł pan kończący Paweł Kukiz jest człowiekiem który o coś chodzi w polityce ma pewne pewne wizję pewne idee już jest że będziecie wspólnie startowali w 2023 zakończeniowa z Kukizem uważam że to jest naturalny rozwój wydarzeń uważam że Paweł Kukiz zrozumiał już tak na swoje cele swoje idealizować tylko maturą światło i też nie ma na to siły polityczne rozmawiałem z tym programie z Pawłem Kukizem bardzo ciepło wypowiadał się o prezesie Jarosławie Kaczyńskim ale wtedy był w przed pierwszym spotkaniu z Kaczyńskim a przed tym weekendem kiedy spotkał się po raz drugi pan mały Oczywiście więcej informacji jesteśmy to w innym momencie czasu Rozumiem że to został sfinalizowany że się panowie dogadali nie będę się natomiast wypowiadał Wiem że jest Dobra chemia Ja też wiem No mówisz o Kaczyńskim Paweł Kukizem oni się nawzajem szanują wiedzy Paweł Kukiz i do łosiu uczciwość że tak Kaczyńskiego taką wziąłem Ale gadał panie pośle to niech pan pociągnie ten wątek No no Jest jest jakiś grill Ja myślę że póki poważnie rozważa Bishop pracę polityczną z naszym logo