Kukiz '15 nie dołączy do klubu PiS? Sachajko mówi o Ziobrze

Na co liczy Kukiz '15 wchodząc do klubu PiS? Poseł Jarosław Sachajko mówił w programie "Tłit" o warunkach. - To ustawa o sędziach pokoju, ustawa znosząca immunitety formalne, ustawa zmieniająca ordynację wyborczą na mieszaną i ustawa o dniu referendalnym - wymieniał Jarosław Sachajko. Przypomniał, że dzięki PiS wprowadzono proponowaną przez Kukiz '15 ustawę antykorupcyjną. - Już w tej chwili nie da się kupować posłów i posłowie nie mogą zasiadać w spółkach Skarbu Państwa. Ta umowa składa się z kilku rzeczy. Proponowaliśmy również zmianę nazwy klubu, żeby brzmiała "PiS oraz Zjednoczona Prawica" bo jest tu kilka podmiotów. Z tego możemy zrezygnować, ale nie zrezygnujemy ze zmian ustrojowych i naszych ustaw - podkreślał. Zaznaczył, że bez realizacji tych postulatów ludzie Kukiza nie wejdą do klubu PiS. - Musimy być uczciwi w stosunku do ludzi, którzy nas wybrali. Warunki, o których mówiłem, zostały wpisane do programu PiS. Trzeba je podpisać, byśmy byli pewni, że Suwerenna Polska nie będzie blokowała zmian ustrojowych. Chcemy tę umowę podpisać z całym klubem. (Powinien tam być podpis - red.) wszystkich głównych liderów. Uczymy się na błędach. Poprzednie umowy podpisaliśmy tylko z PiS i pan Ziobro nie czuł się zobligowany - dodał.