Kto kandydatem na prezydenta Warszawy za Trzaskowskiego? Padło nazwisko

W mediach spekuluje się, że to Rafał Trzaskowski zostanie kandydatem na prezydenta. Gdyby udało mu się zostać głową państwa, ktoś będzie musiał go zastąpić w stołecznym ratuszu. - Aleksandra Gajewska, czy Marcin Kierwiński będzie prezydentem Warszawy? - zapytał prowadzący program "Tłit" WP Michał Wróblewski. - Jeśli ja miałbym na dzisiaj stawiać, to myślę, że Marcin Kierwiński - stwierdził europoseł Borys Budka. Gość programu podkreślił, żeby jeszcze "nie dzielić skóry na niedźwiedziu". W programie rozmawiano również na temat oficjalnej nominacji Trzaskowskiego. Budka mówił, że nie może potwierdzić, czy prezydent Warszawy ma pewną nominację. - Moją rekomendację oczywiście miałby - powiedział europoseł.