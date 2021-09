Wybory w Niemczech. Jest remis! Znamy wyniki exit poll

- SPD ma mandat do rządzenia. (...) Zawsze wiedzieliśmy, że będzie to wyrównany wyścig. Wiedzieliśmy, że będzie to wyrównana kampania wyborcza - tłumaczył chwilę po ogłoszeniu wyników sekretarz generalny SPD Lars Klingbeil na antenie ZDF. Podkreślił również, że te wyniki to "niewiarygodny sukces" socjaldemokratów.