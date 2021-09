Merkel na pewno odchodzi? Jak Scholz stał się jej "klonem"

Tamto zdjęcie było symboliczne. Nieco ponad miesiąc temu Scholz, kandydat socjaldemokratów, pojawił się na okładce weekendowego "Süddeutsche Zeitung Magazin" z charakterystycznym układem złączonych rąk, tworząc swoisty romb. Jakże inna była to wymowa, w porównaniu z gestem Peera Steinbrücka, który startował na kanclerza przed ośmioma laty z ramienia SPD i wywołał niemałą sensację, pokazując na okładce wyciągnięty środkowy palec. Dzisiaj Scholzowi nie tylko daleko do prowokacyjnych zachowań, ale ów romb to jednoznaczne odniesienie do Angeli Merkel.