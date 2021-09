Niemcy. Wyłoniono zwycięzcę debaty telewizyjnej

Najwięcej czasu zajęła jednak wymiana zdań na temat zmian klimatycznych i ich przeciwdziałaniu. - To będzie ogromny wysiłek, ale jest to również największa szansa. Trzeba inwestować 50 mld euro rocznie w infrastrukturę klimatyczną, w rozbudowę kolei, energię wiatrową, systemy słoneczne na dachach. Jeśli tego nie zrobimy, będzie nas to dużo kosztować - stwierdziła kandydatka Zielonych.