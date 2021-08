Najnowszy sondaż i zapowiedź zmian w Niemczech. Po raz pierwszy od 15 lat

Markusowi Söderowi i CSU często zarzuca się, że się wyzłośliwiają, co miałoby zaszkodzić całej chadecji. Jednak większość uprawnionych do głosowania nie widzi tego w ten sposób: 63 procent wszystkich uprawnionych do głosowania i 74 procent zwolenników CDU oraz 90 procent zwolenników CSU uważa za słuszne, by CSU i Markus Söder wezwali lidera CDU Armina Lascheta do zwiększenia tempa kampanii wyborczej i jasnego określenia, jaką drogą - jako przywódca CDU/CSU - chce prowadzić Niemcy.