"Polska zatęskni za Merkel". Eksperci nie mają wątpliwości

Angela Merkel odchodzi. "Polski rząd zatęskni za rządami pani kanclerz"

- Wybory w Niemczech - podobnie jak wybory prezydenckie we Francji - mogą bardzo wiele zmienić w przestrzeni międzynarodowej. Kolejne miesiące to cykl kluczowych wyborów w różnych państwach, z których Niemcy - z naszego punktu widzenia - są najbardziej istotne. Jeśli dominującym głosem w polityce Niemiec będzie partia Zielonych, to nie ulega wątpliwości, że asertywność niemieckiego partnera wobec Polski będzie dużo większa niż za czasów Angeli Merkel. I polski rząd zatęskni za rządami pani kanclerz i niemieckiej prawicy - przewiduje w rozmowie z Wirtualną Polską prof. Rafał Chwedoruk z Uniwersytetu Warszawskiego.