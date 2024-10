Kto wpłacał na PSL? Zarobił w Brukseli, wydał na partię oszczędności

Najhojniejszy europoseł ludowców. Wydał oszczędności na partię

Przed czerwcowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego 100 tys. zł wpłacił europoseł PSL Adam Jarubas, któremu w tym roku ponownie udało się do dostać do PE. Wpłata miała miejsce 25 kwietnia, a więc w środku kampanii wyborczej do europarlamentu.