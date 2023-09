Kto stoi za śmiercią Prigożyna? Pierwsze takie słowa z Rosji

USA komentują śmierć Prigożyna

- Wszyscy wiedzą, że Kreml ma długą historię zabijania przeciwników politycznych i bardzo jasne jest, co tu się stało - oświadczyła we wtorek rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre, odnosząc się do śmierci twórcy rosyjskiej najemniczej Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna.