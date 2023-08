Pogrzeb Prigożyna. Putin był w tym czasie zajęty

Pogrzeb szefa grupy Wagnera, Jewgienija Prigożyna, odbył się we wtorek na obrzeżach Sankt Petersburga. Ceremonia miała formę zamkniętą, a cmentarza pilnowali członkowie Rosgwardii, czyli Federalnej Służby Wojsk Gwardii Narodowej Rosji. W nabożeństwie nie wziął udziału Władimir Putin. Informację tę przekazał rzecznik przywódcy Rosji na regularnym briefingu z dziennikarzami. Putin w tym samym czasie spotkał się na Kremlu z szefem Federalnej Służby Komorniczej (FSSP), co pokazała na udostępnionym nagraniu agencja Associated Press. Tego dnia odbył się również pogrzeb szefa logistyki grupy Wagnera, Walerija Czekalowa, który także zginął w katastrofie lotniczej 23 sierpnia. Ceremonia była cicha, a informacje o niej nie były oficjalnie ogłoszone. Pochówki Czekalowa oraz lidera wagnerowców odbyły się tydzień po katastrofie prywatnego odrzutowca Prigożyna, w której zginęło 10 osób. Według nieoficjalnych doniesień to władze Kremla nie wyraziły zgody na oficjalny i publiczny charakter uroczystości pogrzebowych Prigożyna.