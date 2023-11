Kto powinien startować w wyborach prezydenckich? "Mogą to w Polsce wprowadzić"

Kto powinien startować w wyborach prezydenckich w 2025 roku? Reporter WP postanowił zapytać o to na ulicy Polaków. Okazało się, że zwolennicy PiS mają poważny problem z odpowiedzią na pytanie. Najchętniej widzieliby w tej roli Andrzeja Dudę. Na uwagę reportera, że nie może być prezydentem po raz trzeci, jeden z rozmówców stwierdził: "No, to mogą w Polsce to wprowadzić". A co Polacy sądzą o możliwym starciu w wyborach Rafała Trzaskowskiego i Beaty Szydło? Odpowiedzi na to pytanie mogą być zaskakujące. - Prezydent Trzaskowski wcale się nie sprawdził. Ma tyle wad, Warszawa strasznie rozkopana. A premier Szydło była oszczędna, dla ludzi dobra - stwierdził spotkany mężczyzna. - W tej sytuacji to pewnie Trzaskowski miałby większe szanse. Bardziej do młodych ludzi przemawia, a Szydło się ukryła w tym europarlamencie - uznał inny.