Jeszcze Jarosław Kaczyński widziała jak nie będzie to pewnie mu powiedziano że jednak tytuł Wczoraj było sporo Na takie hasło do Parking Trochę może Tą wojnę po poluzuj my bo Dużo mówił o prokuratorze różę A to jednak nie prokuratorzy wczoraj maszerowali Sędziowie I oczywiście możemy zaklinać możemy zaklinać rzeczywistość Z mojego punktu widzenia Sprawa jest Jeżeli jest się członkiem grupy zawodowej Odpowiedzialność ma ograniczoną do Która W zasadzie o sobie decyduje Dobiera sobie kolejnych członków To każda próba zmiany tej niezwykle wygodne i sytuacji będzie rodziła Oporto Druga sprawa też docenia Z mojego przede mną Eliza rysujące się już Kampanii Jak rozumiem kandydata PSL Ponieważ widzę Domyślam się że że pomysł jest tak Jedyny jedyny powód dla którego ktoś inny niż Andrzej Duda miałby zostać wybrany No to właśnie ten argument którego użył mój Żeby pies nie miał No to nie chodzi o Przepis na wszystko czy nie Chodzi o to że jeżeli Polskie reformować czy to w Pałacu Prezydenckim powinna zasiadać osoba która jest odpowiedzialna za państwo Alek Nie będzie Chód pod nogi Decyzją O tym mówi bo tak Wybory będą Czy Urząd prezydencki będzie Po kolejnym Jak można udowodnić że pozbawiony kontroli funduje nam Bo pani ma Nie chciałaś Komis Może by usłyszeć o miejscu są na temat Nie chciałaś Mieli do powiedzenia na temat pana banasia posłowie opozycji wyłączyłam Mówiąc krótko czy mamy być polską wyłączony Pana Dudy i pani Ciekawe Swobodnej Swobodnej dyskusji Sprawiedliwości Przede wszystkim Prawa i Kosiniaka-kamysz Niektórych innych On nigdy Anime nigdy nie Inaczej Uważamy że wszyscy jesteśmy Jesteśmy wspólnotą prezydent Cieszę się że jedno zdanie Kto to jest sprawy stylizacji