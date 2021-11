Debata WP. Kto pociąga za sznurki w kryzysie na granicy? Eksperci wskazali na problem Łukaszenki

Były dyplomata dodał również, że za tym, że to Łukaszenka jest głównym konstruktorem kryzysu, może przemawiać również to, że jest on świadom zagrożenia dla swoich rządów ze strony Rosji. - Największym problemem Łukaszenki, który faktycznie może doprowadzić do jakiejś zmiany na Białorusi, jest prezydent Putin i to od niego uzależniony jest jego los, więc organizowanie problemów na granicy z UE (…) może też być takim sygnałem emancypacji Łukaszenki w oczach Putina - wyjaśnił. - Realnym wrogiem Łukaszenki jest raczej Putin, nie Unia Europejska - dodał.