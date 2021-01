Kto jest liderem całej opozycji? Zaskakujący sondaż

Wysokie pozycje obu tych polityków nie powinny dziwić. Budka jest liderem największej partii opozycyjnej, co w naturalny sposób pretenduje go do roli przyszłego premiera. Z kolei Rafał Trzaskowski zyskał w wyborach prezydenckich głosy 10 milionów Polaków i ostatecznie przegrał wyścig z Andrzejem Dudą dosłownie o włos. Zebrany wówczas kapitał polityczny wciąż procentuje i daje Trzaskowskiemu widoki na zostanie liderem opozycji w przyszłości.