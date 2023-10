"Księżycowe teorie". Bosak o kontrowersjach wokół Korwin-Mikkego

Bosak o Korwin-Mikkem

- To jest decyzja pana Janusza, czy on się wreszcie zdecyduje, jest wiele osób, które chcą zmiany pokoleniowej. Ja już mówiłem to wprost w bardzo wielu wywiadach: myślę, że w tej chwili potrzebujemy się skupić na trochę innych sprawach, niż pan Janusz - powiedział Krzysztof Bosak.