Tadeusz Cymański nie dostał się do Sejmu. Emeryturę ma jednak okazałą

Stu głosów zabrakło do sukcesu sejmowemu weteranowi Tadeuszowi Cymańskiemu z PiS. Parlamentarzysta często goszczący w mediach i zawsze służący komentarzem do politycznej rzeczywistości przegrał z Jarosławem Sellinem. Nie wiadomo, co teraz będzie robił, pewne jest jednak, że nie czeka go los biednego emeryta.