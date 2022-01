Księżniczka, która spadła z konia. Pracowita princessa Anna

Próba porwania

20 marca 1974 roku doszło do próby porwania księżniczki Anny. Był to pierwszy taki przypadek w historii brytyjskiej rodziny królewskiej. Do zdarzenia doszło cztery tygodnie po jej ślubie z kapitanem Markiem Phillipsem, Anna wracała autem do Pałacu Buckingham. W pewnym momencie limuzyna z księżniczką i jej małżonkiem została zablokowana przez białego Forda Escorta. Ian Ball postrzelił kierowcę Alexa Callendera, ochroniarza Jamesa Beatona i próbującego interweniować dziennikarza Briana McConnella. Liczący na okup w wysokości 2-3 milionów funtów napastnik zagroził księżniczce bronią i próbował wyciągnąć z pojazdu. Bell kazał Annie wyjść z auta, na co w odpowiedzi usłyszał "ani mi się, k..., śni". Na pomoc księżniczce ruszył przypadkowy przechodzień, którym okazał się mierzący niespełna dwa metry bokser Ron Russell. Ogłuszył niedoszłego porywacza, który niedługo później został zatrzymany przez policję i aresztowany. U Bella stwierdzono schozofrenię i umieszczono w szpitalu psychiatrycznym Broadmoor, w którym przebywa do dziś.