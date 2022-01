Brytyjskie media: Boris Johnson planuje czystkę na Downing Street i polityczną kontrofensywę

Wielka Brytania. Polityczne trzęsienie ziemi premiera Johnsona

Jak podaje "The Independent", w ramach operacji, który miała zostać nazwana przez samego Johnsona "Ratujmy Wielkiego Psa", sporządza on listę urzędników z Downing Street, którzy będą musieli odejść w związku ze skandalem. Najbardziej prawdopodobnymi kandydatami do dymisji są szef personelu na Downing Street Dan Rosenfield oraz prywatny sekretarz Johnsona, Martin Reynolds, który wysłał maila do ponad 100 pracowników, zapraszając ich na nieformalne przyjęcie 20 maja 2020 roku i zachęcając ich, by przynieśli ze sobą alkohol.